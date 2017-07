«Splatoon 2» : intense et bon enfant

ADVERTISEMENT

Dès son lancement, Splatoon a convaincu avec une formule simple et efficace. Deux équipes s'affrontent dans une arène avec une règle simple pour gagner: avoir recouvert de peinture aux couleurs de son équipe le plus de surface possible. Nintendo oblige, tous les coups sont permis, et l'on n'est jamais assuré de la victoire jusqu'au dernier moment, ce qui rend les joutes particulièrement intenses, mais bon enfant.

Pour sa suite, Nintendo ne change pas la formule sur la Switch. Cependant, sachez que c'est un jeu destiné à être joué en multijoueur. On trouve quelques épreuves à réaliser en solo, mais il ne faut pas vous attendre à vivre une grande aventure.

Votre mission si vous l'acceptez est de gagner des niveaux en affrontant en ligne d'autres joueurs. L'argent remporté permet de s'acheter de nouveaux vêtements et accessoires, et bien sûr de nouvelles armes diablement efficaces. Pour défaire vos adversaires, outre leur tirer dessus avec votre canon à peinture, leur lancer des bombes à peinture ou déclencher un super propre à chaque arme s'avère également très efficace. On pourra également surprendre l'adversaire en se transformant en calamar afin d'évoluer en se camouflant grâce à la peinture.

L'ambiance est toujours conviviale. On est dans un jeu Nintendo, c'est-à-dire que l'on s'amuse, mais tout se joue souvent sur le fil, et une défaite peut être transformée en victoire à quelques secondes de la fin. Et inversement.

Premiers pas hésitants



Après un tutoriel permettant de se familiariser avec les contrôles, nous voici plongés directement dans le jeu. Tout se passe dans l'espace social, une longue rue bordée de boutiques, et dans laquelle on peut également croiser d'autres joueurs à affronter ou avec qui faire équipe.

Pas question de commencer ses emplettes. Il faudra atteindre le niveau 4 pour y avoir accès, excepté pour les armes. Si ces accessoires restent esthétiques et offrent surtout de se créer un personnage unique, mieux vaudra investir avant tout dans une première arme.

Des parties acharnées et percutantes



Ne vous attendez pas à briller durant les premiers affrontements, on perd même souvent. La faute à Nintendo encore peu habitué au jeu en ligne et qui mélange joueurs de niveau 4 ou inférieur avec ceux de niveaux plus avancés dans le jeu. Mais peu importe, on progresse, on gagne des points pour débloquer de nouveaux équipements et on a du fun.

Il faut dire que les parties durent à peine moins de cinq minutes, ce qui est bien moins que les parties en ligne qui monopolisent d'ordinaire bien plus de temps. Résultat, que l'on perde ou que l'on gagne, on a envie de retourner dans l'arène.

Au final, Splatoon 2 offre une prise en main immédiate et de l'amusement garanti. Bien sûr, il faudra se parfaire et améliorer ses techniques, mais on peut s'affronter en ligne ou entre amis en étant assuré d'avoir du plaisir.