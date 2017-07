Le dollar canadien a franchi lundi le cap des 80 cents US en matinée, alors que le billet vert américain s'affaiblissait.

Le huard, qui n'a pas clôturé au-dessus des 80 cents US depuis le 30 juin 2015, a légèrement reculé par la suite. Il se négociait en fin de matinée à 79,97 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 79,69 cents US de vendredi.

Le dollar progresse depuis la mi-juin, moment où les rumeurs entourant une possible hausse du taux directeur de la Banque du Canada ont commencé à prendre de l'ampleur.

La banque centrale a haussé son taux directeur le 12 juillet, ce qui constituait sa première hausse depuis 2010.

Sur Bay Street, l'indice de référence retraitait lundi, tiré vers le bas par les actions du secteur des matériaux.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois cédait 64,91 points à 15 118,22 points après environ 90 minutes d'opérations.

Sur Wall Street, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles perdait 64,94 points à 21 515,13 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a perdu 4,61 points à 2467,93 points. L'indice composé du Nasdaq prenait 1,56 point à 6389,31 points.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 51 cents US à 46,28 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or était inchangé à 1254,90 $ US l'once. Le prix du cuivre prenait pour sa part 1 cent US à 2,73 $ US la livre.