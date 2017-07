L’alimentation biologique ne sauvera pas le monde

ADVERTISEMENT

« La littérature scientifique est beaucoup plus nuancée qu'un flanc de boîte de céréales Kashi. » Pour l'ingénieur écologue Serge-Étienne Parent, la culture biologique n'est pas durable parce qu'elle offre une trop faible productivité. Le manque de volonté politique, la lourdeur financière de la certification, l'absence de normes internationales et le manque de preuves quant aux bienfaits pour la santé contribuent par ailleurs à maintenir l'alimentation bio dans la marginalité au Canada. Sept spécialistes font le point au micro de Stéphan Bureau sur ICI Première.

La chroniqueuse Katerine-Lune Rollet souhaite que le Canada prenne exemple sur la France : « En 2013, le gouvernement français a lancé le programme Ambition bio 2017. L'objectif était de doubler les parts de surface en biologique pour la fin de l'année 2017. Déjà, la part de l'achat bio a bondi de 20 % dans le panier, l'an dernier, et la surface agricole engagée dans l'agriculture bio a augmenté de 16 %. Soixante-dix pour cent des Français déclarent acheter régulièrement des produits bios, ce qui n'est pas le cas au Québec. »

Certification inaccessible et laxiste

« De plus en plus de petites fermes, de jeunes qui se lancent en agriculture n'ont pas les moyens de se payer la certification biologique et n'y croient pas nécessairement, souligne le producteur maraîcher Francis Madore. Le bio n'est pas nécessairement parfait, ce n'est pas un système qui peut protéger de toute contamination à 100 %. L'utilisation de produits de l'agriculture conventionnelle est permise en agriculture biologique. Par exemple, des fumiers d'une ferme conventionnelle peuvent être appliqués sur une ferme bio. On parle aussi [...] de la farine de plumes, de farine de sang, de poudre d'os... »

Vers un mur

« La principale tare du biologique, c'est sa faible productivité », dit Serge-Étienne Parent, qui rappelle que toute agriculture amène une perturbation de l'écosystème. « En régie biologique, il y a un manque de nutriments pour les plantes, ce qui cause des déséquilibres nutritifs. C'est surtout l'azote qui manque. Il y a le fait, aussi, que les mauvaises herbes sont plus difficilement contrôlables. [...] Si on garde le même régime alimentaire que présentement, il n'y aura pas assez de surfaces cultivables pour le biologique. »

Disparités et manque à gagner

« À l'intérieur du bio, il y a tout un monde de disparités. Il y a quelques grands principes internationaux, mais [cela représente] une si grande variété », note la chercheuse Élise Desaulniers.

Selon elle, l'agriculture biologique n'a pas encore atteint le degré d'efficacité de l'agriculture chimique. « L'agriculture chimique a permis, entre autres, de tripler la production mondiale de céréales des années 1960 à 1990, en outrepassant la croissance de la population, avec seulement 1 % de plus de terres utilisées. Donc, ça marche, l'agriculture chimique. Mais évidemment, ça a des conséquences environnementales épouvantables. Le gros défi, c'est de conjuguer les deux : le besoin de productivité des sols et [celui] de préserver l'environnement. »

Bienfaits théoriques

« Les études actuelles démontrent que les aliments bios n'auraient pas nécessairement plus de vitamines et minéraux que les aliments conventionnels, rappelle la nutritionniste-diététiste Anne-Marie Roy. Par contre, les fruits et légumes biologiques auraient plus de phytonutriments, particulièrement de la classe des composés phénoliques. Les phytonutriments sont des substances que la plante produit pour se protéger de son environnement. [...] Et les phytonutriments auraient un pouvoir antioxydant, anti-inflammatoire, anticancer et auraient des bénéfices sur notre système immunitaire. »

Et la traçabilité?

« Un investissement devrait aussi être fait sur le plan de la traçabilité, un peu comme on le voit en Europe, affirme le restaurateur Charles-Antoine Crête. Dans des marchés comme à Rungis [en France], jusqu'à la dernière petite caissette de haricots est identifiée avec la provenance, le nom du producteur. Dans les épiceries [québécoises], des fois, c'est un peu plus ambigu. »

Écoutez l'épisode de Medium Large diffusée à ICI Première.