Justin Bieber annule sa tournée mondiale en raison de «circonstances imprévues»

Le chanteur Justin Bieber a annulé le reste de sa tournée mondiale Purpose World Tour "en raison de circonstances imprévues".

Ses représentants n'ont pas donné davantage de détails sur l'annulation dans un communiqué publié lundi, mais ils ont précisé que le chanteur "aimait ses admirateurs et détestait les décevoir".

Justin Bieber est en tournée depuis 18 mois, pendant lesquels il a donné plus de 150 concerts sur six continents. Les spectacles à venir de la tournée de la vedette, qui a déjà remporté un trophée Grammy, comptaient notamment deux concerts au Rogers Centre de Toronto, prévus pour le début septembre. D'autres performances étaient programmées aux États-Unis, notamment au Metlife Stadium d'East Rutherford, au New Jersey, et au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, ainsi qu'en Asie.

Malgré le succès de la tournée, poursuit le communiqué, "après de minutieuses considérations, il a décidé qu'il ne donnerait pas les concerts prévus lors des dates restantes".

Les billets seront remboursés aux points de vente.

Les amateurs québécois de Justin Bieber ont pu voir le spectacle de la tournée Purpose World Tour lors de ses passages à Montréal et à Québec en mai 2016.