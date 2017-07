De Papineau à Berri, voici où passeront les voitures de Formule E à Montréal

Si vous avez circulé au centre-ville de Montréal au cours des derniers jours, vous avez peut-être remarqué les installations de Formule E notamment sur le boulevard René-Lévesque, la rue Viger et la rue Notre-Dame.

C'est là que circuleront à toute vitesse et pour la première fois les bolides de Formule E lors du ePrix de Montréal qui aura lieu en fin de semaine prochaine.

Voici une carte du circuit de 2,7 kilomètres qu'emprunteront les 20 pilotes en lice lors de la course.

Cette vidéo partagée ce matin sur la page Facebook de la FIA montre un tour virtuel du tracé montréalais.

L'arrivée de la Formule E à Montréal a suscité son lot de controverse, et plusieurs sont vite à rappeler le coût d'environ 20 millions de dollars qu'engendre l'événement et surtout, que Montréal est la seule ville du calendrier 2016-2017 à payer pour la course avec des fonds publics.

Puis, il y a les commerçants qui doivent déjà composer avec d'innombrables travaux et chantiers, et qui voient maintenant le centre-ville sectionné en deux.

Il faudra attendre de connaitre les retombées de l'événement avant de déterminer s'il s'agit d'un succès ou d'un échec. Entre temps, les intéressés pourront se rendre au eVillage à compter de 7h samedi.

Deux sessions de pratique auront lieu à 8h et 10h30 tandis que les qualifications se dérouleront à midi et la course à 16h. L'horaire est le même samedi et dimanche, et des billets sont en vente à partir de 72 $ pour les deux journées.

Source: EcoloAuto.com