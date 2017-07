ADVERTISEMENT

La marque haut de gamme du géant suédois H&M, COS, ouvrira sa deuxième boutique au Québec au Carrefour Laval l'automne prochain.

Deux ans après s'être lancé au centre-ville de Montréal, COS confirme l'intérêt des Québécois pour l'ADN de la marque en poursuivant son expansion dans la province.

On pourra donc retrouver leur plus récente collection à la fois moderne, intemporelle, bien conçue et abordable dans ce nouvel espace minimaliste de 420 mètres carrés.

Courtoisie COS Ste-Catherine

Pour l'automne-hiver 2017, COS s'inspire des lignes architecturales et du côté industriel. On retrouve des drapages et textures géométriques, des silhouettes hors norme. Revers exagérés, manches ultra longues et ourlets uniques seront au rendez-vous. La palette : ardoise bleue, gris charbon, vert minuit, bordeau et crème.

L'ouverture officielle au Carrefour Laval– le plus grand centre commercial de la région de Montréal – devrait avoir lieu en novembre.

Voyez un aperçu de la collection automne hiver 2017-2018 chez COS :