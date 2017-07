ADVERTISEMENT

Ce texte a initialement été publié sur LesNerds.co.

Avez-vous déjà votre prochaine destination de voyage en tête? Si ce n'est pas le cas, voici le pays dont tout le monde parle présentement: la Croatie! Des paysages à couper le souffle, une architecture unique et des expériences qui resteront gravées dans votre mémoire...

Mais si ce n'est pas suffisant pour vous convaincre, voici 8 raisons de visiter la Croatie, un pays qui vous fera rêver encore et encore.

1. Visiter des îles magnifiques

Il y a plus de 1000 îles en Croatie, alors il y en a pour tous les goûts! Tu peux par exemple visiter Hvar, une île à l'atmosphère médiévale, ou encore te faire bronzer à Brac sur la plage Zlatni Rat, qui est considérée comme l'une des plus belles du pays. On peut donc facilement trouver des îles splendides en Croatie, mais savais-tu que certaines d'entre elles sont même inhabitées? Tu pourrais donc te retrouver seul au monde sur une île paradisiaque! (Ok, peut-être pas seul au monde, mais presque!)

2. S'évader dans les forêts de Mljet

L'île de Mljet plaira sans aucun doute aux amateurs de nature. Tu y retrouveras un parc national parfait pour une randonnée inoubliable. Gare à toi, les paysages que tu vas voir risquent de te laisser sans mot!

3. Se baigner dans la mer Adriatique

Prépare ton maillot parce que la mer Adriatique est prête à t'accueillir lors de ton voyage en Croatie! Cette partie de la mer Méditerranée a tout pour te faire rêver. Qui n'aurait pas envie de plonger dans de l'eau turquoise par une chaude journée d'été?

4. Participer aux festivals

Ne t'inquiète pas, la Croatie est loin d'être un pays ennuyant! Au contraire, il y a des activités à revendre. Parmi celles-ci, plusieurs festivals de musique électro ont lieu chaque été. Hideout, Love International et Ultra Europe sont d'ailleurs des exemples d'évènements qui te feront danser à coup sûr.

5. Découvrir Dubrovnik

S'il y a bien une chose que tu dois faire en Croatie, c'est de prendre le temps de visiter la superbe ville fortifiée de Dubrovnik. Ses remparts sont non seulement remplis d'histoire, mais Dubrovnik t'offrira aussi une vue panoramique hallucinante sur le pays. En plus, il s'agit de l'endroit parfait pour regarder le coucher du soleil. Un spectacle de la nature qui t'hypnotisera et te fera oublier tous tes soucis!

6. S'aventurer dans le parc national des lacs de Plitvice

Envie de vivre une journée de rêve? Le parc national des lacs de Plitvice est ce qu'il te faut! À pied ou par bateau, aventure-toi au cœur des 16 lacs reliés entre eux par une série de chutes et de cascades. La nature comme tu ne l'as jamais vue auparavant! Et quand on dit qu'une photo vaut mille mots, celle-ci en est le parfait exemple.

7. Visiter la ville de Split

Pourquoi aller à Split? Parce qu'il s'agit d'une vieille ville au charme indéniable. En plus, son centre-ville se trouve dans l'ancien palais de l'empereur Dioclétien, où il a habité au IIIe siècle avant J.-C.!

8. Explorer le parc national de Krka

Le parc national de Krka est tout simplement magnifique. Parfait pour une randonnée en plein air, on y retrouve entre autres les chutes de Skradin. Tu peux même te baigner dans la rivière située au pied de celles-ci. C'est certain que les photos que tu vas prendre vont rendre tes amis jaloux!

