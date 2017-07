Sears Canada fait face à la grogne populaire

En pleine restructuration, Sears Canada doit affronter plusieurs clients insatisfaits des récentes mises à pied. Ils expriment leur frustration via les médias sociaux à l'aide du mot-clic #BoycottSearsCanada.

La compagnie, sous la protection de la cour face à ses créanciers, tente de retenir les consommateurs et d'augmenter ses ventes. Or, chaque coup de publicité fait sur sa page Facebook provoque une vague de commentaires négatifs de la part d'internautes insatisfaits des récentes fermetures de magasin et de la mise à pieds d'employés.

L'absence d'indemnités de départ pour les employés qui ont perdu leur emploi ainsi que la saga entourant le régime de retraite des anciens employés soulèvent particulièrement la colère sur la page Facebook de Sears Canada.

If you want justice for the @SearsCA employees being screwed over by @SearsCA than #BoycottSearsCanada & their liquidation sale.