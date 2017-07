Styles de soirée: #tousencres2 ou les stars et leurs tatoos pour la bonne cause

ADVERTISEMENT

Jeudi 20 juillet se déroulait le vernissage de l'exposition #tousencres2, une idée originale de Felipe del Pozo.

Cette campagne met en vedette Alex Martel (Festival Rockfest), Alex Perron (humoriste), Charles et François Hamelin (athlètes olympiques, patinage de vitesse), Dave Struggle Boudreault (chef Jack Saloon), Emmanuel Auger (acteur), Isabelle Desjardins (animatrice), Geneviève Everell (Miss Sushi) et David Brown (Glamort Tattoo), Jonas (chanteur), Laurie Doucet (personnalité publique), Mathieu Baron, Mathieu Cass (Festival Maleycia), Simon Morin (chanteur), P.A. Methot (humoriste) et Tyo (mannequin). Toutes les photos de l'artiste Franca Perrotto sont en vente au profit des organismes Au trait d'union de Québec et Dans la rue de Montréal.

Qu'est-ce que Montréal Ink?

La première édition du Montréal Ink s'installe dans l'enceinte du Théâtre St-James au cœur du Vieux-Montréal du 21 au 23 juillet.

Montréal Ink, c'est un évènement 100% tattoo. Pendant trois jours, des artistes venus de partout à travers le monde, du Canada et du Québec se donnent rendez-vous sur la rue St-Jacques. Le tatouage, le 10e art, une forme d'expression millénaire fera du Théâtre St-James un musée ouvert à tous. Tous les styles seront exposés : réalisme, old school, néo traditionnel, japonais, tribal et, entre autres, ornemental.

Retour sur ce vernissage en grand