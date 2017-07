De gros noms s’associent à la Coupe Micra et le Grand Prix de Trois-Rivières

Si vous avez déjà participé à un événement de la Coupe Micra, vous savez que cette course qui existe depuis trois ans maintenant ne ressemble aucunement à d'autres sports motorisés.

Premièrement, tous les pilotes s'affrontent avec le même véhicule sous les mains et n'ont donc que leurs habilités pour se démarquer de la masse. Ensuite, les véhicules en question sont des versions modifiées de la Nissan Micra, l'une des deux seules voitures neuves offertes à moins de 20 000 $ au Canada. La Micra compte sur un moteur quatre cylindres de 109 chevaux, et les versions de course ne comptent pas un seul cheval de plus.

Nous sommes donc très loin d'une course traditionnelle où les voitures ultra-performantes font fondre le bitume à chaque passage. C'est d'ailleurs ce qui rend la Coupe Micra si palpitante. Les voitures en piste ne sont souvent qu'à quelques centimètres l'une de l'autre, et les manœuvres de dépassement spectaculaires sont légion. Imaginez l'autoroute 40 en pleine heure de pointe à plus de 100 km/h... avec des virages.

Il n'est donc pas surprenant que de gros noms s'associent de plus en plus à cette série imaginée et dirigée par le québécois Jacques Deshaies. C'est le cas notamment de Michel Barrette qui cette année fait partie de la trentaine de pilotes qui participent aux six courses au programme en 2017. Mieux encore, le comédien et passionné de l'automobile partage cette expérience avec ses deux fils, Nicolas et Martin.

Le prochain arrêt sera le Grand Prix de Trois-Rivières qui se déroulera du 11 au 13 août. Le GP3R revêt une signification particulière pour le promoteur Jacques Deshaies, un Trifluvien qui a assuré la relance de l'événement il y a 13 ans.

Pour souligner l'importance de cet arrêt en Mauricie, la Coupe Micra et Nissan ont mis le paquet. Plusieurs événements entourant la course sont proposés à commencer par un spectacle d'humour gratuit présenté par nul autre que Michel Barrette en plus d'un concert donné par Kevin Bazinet, le gagnant de la 3e saison de La Voix.

De plus, une tente hospitalité sera à la disposition des propriétaires de véhicules Nissan qui pourront y avoir accès en présentant la clé de leur véhicule (une clé Nissan, bien entendu). Ils pourront alors s'attaquer à un simulateur de course mettant en vedette une Nissan GT-R en plus de se rendre dans les enclos des équipes de Coupe Micra où ils pourront voir les voitures de course de plus près et rencontrer les pilotes. Il y aura aussi un BBQ le samedi soir.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la Coupe Micra, le Grand Prix de Trois-Rivières est l'occasion rêvée de découvrir cette série élaborée au Québec!

Source: EcoloAuto.com