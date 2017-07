Ashley Graham aurait-elle complètement changé de tête?

ADVERTISEMENT

Cette semaine, Ashley Graham s'est confiée à nous sans filtre, elle nous parlait d'elle, de sa notoriété et de diversité corporelle bien sûr. Et en ce vendredi, nous la découvrons métamorphosée, cheveux courts et bouclés, chevelure rousse. Et constat, elle est belle en tout temps.

Voici le cliché que le top modèle a partagé sur Instagram. Vraie ou fausse couleur? Vraie ou fausse coupe courte? À suivre...

Wilma A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jul 20, 2017 at 4:32pm PDT

Nous nous sommes parlées il y a quelques années, et tu nous avais confié espérer que l'industrie de la mode change sa perception au sujet des dites taille plus. Où en sommes-nous aujourd'hui?

A: «(Il y a 2 ans) - Si vous ne percevez pas la différence chez les jeunes femmes aujourd'hui, alors vous êtes aveugles parce que je reçois de nombreux courriels et messages de jeunes femmes qui me confient se sentir enfin bien dans leur peau. Pour certaines, elles ont enfin réussi à se mettre en maillot de bain pour la première fois de leur vie sans penser à leur poids. Leurs maris m'écrivent également: merci, nous parvenons enfin à faire l'amour sans éteindre la lumière. Et puis, n'avez-vous pas remarqué que de plus en plus de célébrités parlent désormais sans problème de leur cellulite, de leur graisse ? »

Quelle est la phrase qui vous décrit le mieux?

A: «Sexy est un état d'esprit. La beauté au-delà de la taille!»

Ci-dessous les modèles de la collection Puple Rain d'Ashley Graham pour Addition Elle.