Voici les 10 emplois payants les plus recherchés à Montréal

La plus récente étude d'Indeed, le plus important site de recherche d'emplois au Canada, porte sur les dix emplois bien rémunérés et qui sont actuellement recherchés à Montréal en ce moment.

Une majorité des emplois sont dans le domaine technologique, ce qui démontre le pôle techno, important de Montréal, comparativement à d'autres villes canadiennes.

Sans plus attendre, voici la liste des résultats:

Titre normalisé Salaire Nombre de millions de clics (de juin 2015 à mai 2016) Nombre de millions de clics (de juin 2016 à mai 2017) Différence sur 12 mois (%) 1. Gestionnaire de solutions 90 999 $ 57 151 164 2. Gestionnaire de contrats 92 420 $ 94 177 89 3. Propriétaire du produit (Product Owner) 85 624 $ 269 451 68 4. Scientifique des données 95 381 $ 774 1 285 66 5. Gestionnaire informatique décisionnelle 91 467 $ 313 510 63 6. Directeur TI et Infrastructures 79 787 $ 83 133 60 7. Développeur Web senior 83 805 $ 75 119 58 8. Directeur commercial 81 827 $ 70 110 57 9. Développeur Full Stack 81 312 $ 818 1273 56 10. Gestionnaire de catégorie 74 944 $ 105 162 53

