Une virée entre filles à Las Vegas

Las Vegas, ville du jeu, des grandeurs, de tous les possibles... « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas » vous diront les centaines de milliers de touristes déferlant par vagues, venus fêter un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille/garçon ou un diplôme.

Construite en 1855 par des mormons au milieu du désert de Mojave comme une cité agricole, Las Vegas a évolué vers un tout autre destin en devenant une cité de tous les plaisirs. En marge des casinos et complexes hôteliers, Las Vegas est devenu la résidence de certains des plus grands chefs et mixologues internationaux, on assiste à des spectacles pluridisciplinaires, des temples de magasinage, nightclubs et SPA y ont élu domicile pour attirer chaque année des stars et badauds du monde entier.

À environ 5h30 de vol de Montréal, Las Vegas est la destination rêvée pour un séjour entre filles. Suivez le guide pour ne rien en perdre :

Où manger?

Le Zuma (dans l'hôtel Cosmopolitan)

Une toute nouvelle adresse des plus raffinées. Le Zuma est un restaurant moderne japonais où le bois naturel domine une décoration épurée. On y partage des plateaux de sushis ou des ribs en sirotant des cocktails savoureux, et pour cause, le bar compte parmi les meilleurs mixologues du monde et des whiskys japonais rares. Notre préféré: le Burning History avec du Suntory

Whisky Toki, un mélange de miel-gingembre-yuzu, des blancs d'oeufs pour la texture et un goût de baril fumé.

Cosmopolitan of Las Vegas: 3708 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

Le Lago by Julian Serrano (dans l'hôtel Bellagio)

Cet établissement branché avec une vue imprenable sur les points d'eau de l'hôtel (et les spectacles de fontaine si vous êtes chanceux) est le troisième restaurant du chef Julian Serrano. Si celui-ci est né à Madrid, sa cuisine est marquée italienne. On y mange d'excellentes pizzas, des tapas, des charcuteries et un gâteau au fromage saveur banane à tomber.

Bellagio Hotel: 3600 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

Giada (dans l'hôtel The Cromwell)

Un autre restaurant d'inspiration italienne, celui de la chef et célébrité Giada De Laurentiis. La carte du brunch est particulièrement alléchante : les gaufres à la polenta et les gâteaux au saumon-bénédictines devraient vous conquérir, sans oublier la sélection de fromages italiens absolument divins.

The Cromwell: 3595 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

Où boire un verre et danser?

Le Skyfall Lounge (dans l'hôtel Delano)

Perché au sommet de l'hôtel Delano avec une vue imprenable sur les lumières de la ville, le Skyfall Lounge propose une carte de cocktail époustouflante. Nos suggestions : une coupe de champagne Alain Ducasse et le cocktail Victim of elegance : champagne, Aperol, framboise, Dry Vernouth et jus de citron. Ce bar vaut le détour pour y admirer un mobilier années 60 agencé par le duo Patrick Jouin et Sanjit Manku.

Delano Hotel: 3940 Las Vegas Blvd S, Delano Las Vegas, Las Vegas, NV 89119

Le XS Nightclub (dans l'hôtel Wynn)

Il faut s'armer de patience et bien choisir sa tenue pour y entrer. Une fois passée cette épreuve, une nuit de folie vous attend dans les espaces intérieurs et extérieurs de l'établissement (mais également une piscine!). Ce club de 40 000 pieds carrés nommé à plusieurs reprises comme le meilleur du pays reçoit chaque semaine des DJs stars. The Chainsmokers, Diplo, Alesso, Marshmello et David Guetta pour ne citer qu'eux...

Wynn Las Vegas: 3131 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

Où se relaxer et se refaire une beauté?

Salon & Spa au Red Rock Resort

Un havre de paix à quelques minutes de la folie de Las Vegas. Le Red Rock Resort abrite un spa et un espace de beauté pour une relaxation totale. Laissez-vous aller à un massage d'une trentaine de minutes avant de plonger dans la piscine principale de l'hôtel. Complétez votre expérience avec une manucure offerte par des professionnelles.

Red Rock Casino, Resort & Spa: 11011 W Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135

COLOR Salon by Michael Boychuck (au Caesars Palace)

Ce salon au décor glamour et chic est un incontournable pour Paris Hilton, Katy Perry, LeeAnn Rimes, Jennifer Lopez et bien d'autres, en témoignent les portraits des stars qui en décorent les murs... toutes ne jurent que par le coloriste Michael Boychuck. On y va pour une coupe ou une couleur, mais aussi un ajustement beauté (maquillage, mise en pli) avant de sortir.

Caesar Palace: 3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

Où magasiner?

Le Forum Shops du Caesars Palace

Magasiner dans cette galerie commerciale aux somptueux décors italiens est une expérience à part entière. Les 160 magasins allant de Louis Vuitton à Kiehl's, en passant par Dior, Chanel ou encore Fendi devraient faire tourner la tête des modeuses.

Caesar Palace: 3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

Sans oublier... les spectacles de la ville

Las Vegas est un haut lieu de spectacle. De Magic Mike live au Backstreet Boys et passant par le Cirque du Soleil ou encore J.LO, la ville accueille les plus grands artistes du monde entier pour compléter votre expérience.

LAS VEGAS infos pratiques

Quand y aller? N'importe quand. Las Vegas ne désemplit pas et toutes les occasions sont bonnes. La ville est située en plein désert, le climat y est chaud et sec l'été et plus frais l'hiver.

Comment y aller? En avion avec un vol de moins de 6h. Air Canada assure des vols directs entre Montréal Trudeau et McCarran International Airport. Sur place, vous pourrez organiser une virée au Death Valley National Park en bus ou en louant une voiture.