Styles de soirée: le dévoilement de la programmation du Festival Mode et Design 2017

ADVERTISEMENT

Mercredi 19 juillet se déroulait le cocktail de dévoilement de la programmation du Festival Mode & Design 2017. Un cocktail qui se déroulait sur le toit du Loews Hôtel Vogue après le casting des mannequins qui défileront pendant les 4 jours de cette fête de la mode.

Le programme des festivités a été dévoilé, et voici quelques moments qui devraient séduire le plus grand nombre d'entre nous.

Les rencontres du FMD

C'est l'occasion unique de se plonger dans le parcours des esprits créatifs les plus influents de la scène mondiale et de partager leur expertise inspirante et hors du commun. Animées par Stéphane Le Duc, les festivaliers auront la chance de venir à la rencontre de personnalités venues du monde entier telles que Jean-Paul Goude, référence ultime en matière de mode qui n'a de cesse de marquer son époque de sa signature unique, John Londoño, photographe, directeur photo et réalisateur, Anat Safran, curatrice et directrice artistique de la Semaine du design de Jérusalem ou encore Zaldy Goco, créateur new-yorkais (Lady Gaga, Cirque du Soleil), pour n'en citer qu'eux.

De nombreux défilés et présentations dans le cadre du 375e de Montréal. Également au programme, de nombreux shows de griffes d'ici dont le très attendu défilé de La Vie en Rose le jeudi 24 août à 21h30. Pour la toute première fois, la marque présentera ses maillots les plus tendance sur la passerelle du FMD.

Tous les détails de la programmation du Festival à venir sur le site du FMD.

Pour voir les photos de la soirée ci-dessous