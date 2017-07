ADVERTISEMENT

Les coulisses de la séance photo de Céline Dion pour le magazine Vogue viennent d'être dévoilées et la diva québécoise y apparaît plus extravagante et excentrique que jamais.

Vêtue d'une énorme robe de tulle et de coiffes rocambolesques, puis couverte de motifs fleuris à en faire mal aux yeux, elle fait virevolter ses tenues dans tous les sens, fait ses vocalises, pousse quelques notes, virevolte dans un porte-plateaux en cuisine, avant d'enchaîner avec quelques pas de danse sur un bateau-mouche puis... de croquer dans une tête de mannequin en styromousse (Eh oui!).

Chose certaine, Céline Dion, pressentie pour faire la couverture de la prestigieuse édition de septembre du magazine Vogue, se lâche plus que jamais.

La publication la qualifie de "cool" et même d'"icône" dans un article publié le 20 juillet.

La chanteuse a effectué tout un virage dans les derniers mois. On a pu l'apercevoir dans diverses tenues haute couture - soigneusement choisies par son styliste Law Roach - qui ont attiré les regards de la presse mode, elle a posé nue, était présente au très stylé Met Gala, en plus de multiplier les apparitions dans les semaines de la mode aux côtés, notamment, de la rédactrice en chef du Vogue Anna Wintour. Et pour coiffer le tout, il y a de fortes rumeurs voulant qu'elle soit en amour!

En 2017, Céline est loin d'être "incognito", mais semble plus "bien dans sa peau" que jamais.

