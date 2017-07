Turquie : le producteur d'un film sur Erdogan détenu pour "terrorisme"

Les autorités turques ont placé en détention pour "terrorisme" le producteur d'un film dans lequel le président Recep Tayyip Erdogan est tenu en joue par des putschistes, a annoncé un journal turc mercredi.

Ali Avci a été arrêté la semaine dernière car les autorités le soupçonnait d'appartenir à la confrérie de Fethullah Gülen, un prédicateur qui s'est exilé aux Etats-Unis qu'Ankara accuse d'avoir fomenté la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, ce qu'il nie.

M. Avci a ensuite été placé en détention dans l'attente de son procès par un tribunal d'Istanbul qui l'accuse d'être à la tête d'une "organisation terroriste armée", a écrit le quotidien Hurriyet mercredi.

La bande-annonce de son nouveau film "Uyanis" ("le réveil", en turc) a fait polémique en Turquie : on y voit des putschistes tuer la famille de Recep Tayyip Erdogan et lui coller un pistolet sur la tempe.

Par le passé, M. Avci a produit le film "Reis", première oeuvre de fiction sur la vie de M. Erdogan sorti en salles en mars. Ce film retraçait le parcours du président, de son enfance dans le quartier populaire de Kasimpasa sur les rives de la Corne d'Or, à Istanbul, à son mandat de maire de cette métropole de 1994 à 1998.

La Turquie a commémoré le week-end dernier l'échec du coup d'Etat.

Dans le cadre de l'état d'urgence décrété dans la foulée de la tentative de putsch et toujours en vigueur, les autorités traquent inlassablement les partisans présumés du prédicateur Fethullah Gülen.

Mais au-delà des putschistes présumés, les purges ont également frappé des opposants prokurdes, des médias critiques et des ONG.

Depuis le coup d'Etat avorté, plus de 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 limogées.