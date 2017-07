ADVERTISEMENT

C'est loin d'être un secret. La scène gastronomique montréalaise est des plus vivantes. Si nos tables ont aujourd'hui une renommée internationale, la beauté des lieux n'est pas en reste! Le restaurant Agrikol situé dans le Village vient d'être nommé parmi les 21 plus beaux établissements où manger au monde par le site Insider.

Parmi la liste, on retrouve des restos avec des emplacements et vues à couper le souffle, des ambiances des plus romantiques, et des décors uniques. Un restaurant à 16 pieds sous l'eau aux Maldives, un autre dans une grotte vieille de plus de 120 000 ans au Kenya ou dans un palais turc, puis le fameux Agrikol de la rue Amherst à Montréal.

Une publication partagée par frecklemel (@frecklemel) le 9 Juil. 2017 à 17h47 PDT

Le Insider souligne l'ambiance cool ainsi que le décor coloré et super stylé du restaurant haïtien. "C'est comme si on était en escapade sur une île toute l'année", écrit la journaliste.

On s'y sent effectivement ailleurs avec la tapisserie exotique et colorée, les plantes omniprésentes, la musique caribéenne, l'arbre qui trône sur la terrasse parmi des tables de pique-nique jaunes, et bien sûr les fameuses toilettes ultra "instagrammables" qui ont leur propre compte Tumblr.

patio patio 🌿🍹🔥 Une publication partagée par GABE (@studiogabe) le 17 Juil. 2017 à 11h37 PDT

Ouvert depuis 2015 par l'un des membres d'Arcade Fire, entre autres, Agrikol n'a jamais baissé en popularité. Les gens attendent parfois plus d'une heure pour pouvoir y manger. Un bar (le Ti-Agrikol) a même ouvert la porte à côté pour faire patienter les clients qui redemandent griot, bananes pesées et rafraîchissants cocktails à base de rhum.

VOIR AUSSI :