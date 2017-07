Le nouveau Aladdin est Canadien

Mena Massoud, un comédien ontarien, a décroché le rôle d'Aladdin, dans la prochaine version avec acteurs du dessin animé de Disney. La nouvelle a été annoncée lors de la convention D23, organisée par le studio en Californie.

Le comédien de 24 ans rejoint l'équipe composée de Guy Ritchie à la réalisation, de la Britannique Naomi Scott dans le rôle de Jasmine et de Will Smith qui incarnera le Génie. Le film est l'adaptation cinématographique du dessin animé de Disney qui avait obtenu un succès planétaire à sa sortie en 1992.

Né en Égypte, Mena Massoud est arrivé au Canada à l'âge de trois ans. Il a grandi à Markham, en Ontario. En 2014, il a obtenu son diplôme en arts dramatiques à l'Université Ryerson, à Toronto. Une de ses anciennes professeures Cynthia Ashperger, ne tarit pas d'éloges sur son ex-étudiant et se réjouit du choix de Disney.

L'acteur a réagi à la bonne nouvelle sur son compte Twitter. Il s'est dit «honoré et reconnaissant d'avoir l'occasion de faire revivre cette histoire magique. Au travail!», a-t-il conclu.

