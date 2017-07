Le chef d'état-major des armées françaises claque la porte

Le chef de l'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers, a remis sa démission au président Emmanuel Macron avec qui il était en conflit en raison de compressions annoncées dans les budgets militaires.

C'est la première fois en 60 ans que le chef de l'armée française quitte ses fonctions. Une démission qui marque aussi la première crise du quinquennat du nouveau président.

Selon le général de Villiers, qui a annoncé son départ mercredi dans un communiqué, la réduction des budgets militaires de 850 millions d'euros (1,2 milliard de dollars canadiens) envisagés dès cette année par Emmanuel Macron compromettra le système national de protection de la France et des Français.

Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays.

Général Pierre de Villiers, Extrait du communiqué