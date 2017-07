Maxime Desbiens-Tremblay dans «Le band et Sébastien»

ADVERTISEMENT

Il y a eu Belle et Sébastien mais, l'an prochain, c'est Le band et Sébastien qui prendra l'affiche sur Tou.tv.

Cette nouvelle web-série de fiction, scénarisée par Coralie LaPerrière, Isabelle LaPerrière et Alex Veilleux, n'a toutefois rien d'un dessin animé, ni d'un récit à l'eau de rose impliquant des animaux : elle se situera plutôt dans l'univers de la musique.

Maxime Desbiens-Tremblay, qui concilie justement en parallèle des carrières d'acteur et de musicien, et Julien Lacroix, également humoriste, en seront les principales têtes d'affiche.

Le band et Sébastien racontera l'histoire de Sébastien, gagnant d'un très médiatisé concours de chant, qui surfe sur une carrière grand public depuis la sortie de son premier album. Plus populaire auprès des gamines que de l'intelligentsia, Sébastien angoisse de ne pas être considéré comme un artiste «sérieux» et décide, pour tenter de faire oublier son statut de chanteur pop bonbon, de repartir à zéro en fondant un groupe avec son frère, Benoît, qui joue de la batterie, et Olivier, un ami, jeune guitariste doué. Rapidement, le trio se mettra à la recherche d'un quatrième membre, un bassiste. Le band devra ensuite définir son style et ses ambitions. Mais ça ne sera pas si simple. Car, si Sébastien sait qu'il souhaite se réorienter, il n'a pas encore nécessairement déterminé où il veut aller. Puis, il a bien d'autres engagements à honorer en solo, que ça lui plaise ou pas...

Bénéficiant du soutien du Fonds indépendant de production 2017, Le band et Sébastien est une production de La banque de mots et Productions Déferlantes (La voix). On ignore encore la date exacte de mise en ligne, mais Radio-Canada prévoit dévoiler Le band et Sébastien en 2018.

