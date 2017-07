Emma Watson lance un appel pour retrouver son «bien le plus précieux»

ADVERTISEMENT

«C'est mon bien le plus précieux.» Emma Watson veut tout mettre en oeuvre pour retrouver les trois bagues qu'elle a oubliées dans un spa londonien.

Car parmi elles se trouve un cadeau de sa mère.

«Elle me l'a achetée le lendemain de ma naissance et l'a portée pendant dix-huit ans sans jamais l'enlever et elle me l'a ensuite offerte pour mon dix-huitième anniversaire», explique-t-elle dans une message partagée sur sa page Facebook, ce mercredi 19 juillet.

On peut d'ailleurs voir le précieux bijoux, qu'elle porte à l'auriculaire, sur cette photo publiée sur Instagram le 17 mai 2016.

Une publication partagée par Emma Watson (@emmawatson) le 17 Mai 2016 à 4h41 PDT

Emma Watson promet une «récompense» à qui fournira des informations sur les bagues en question. Elle décrit également dans son message comment elle a perdu ses bijoux.

L'actrice explique qu'elle s'est rendue dimanche après-midi dans le spa du Mandarin Oriental Hotel, dans le quartier Hyde Park, à Londres, et qu'elle a déposé ses trois bagues en argent à l'abri, dans un casier. Mais en repartant, elle oublie de récupérer ses bijoux. Quand elle s'en rend compte, il est trop tard et le spa est fermé. Elle contacte la sécurité, qui ne trouve rien, mais qui lui assure que l'établissement, qui rouvre le lendemain, pourra lui donner plus d'informations.

Pourtant, la star n'a «à ce jour» toujours pas retrouvé sa précieuse bague. C'est pourquoi elle en appelle à la bonté des internautes qui, s'ils ont une information ou «si quelqu'un du spa a accidentellement pris les trois bagues», peuvent envoyer un courriel à l'adresse créée pour l'occasion : findthering@outlook.com.

La nature de la récompense n'est, quant à elle, pas précisée.

