Universal Music Canada a essuyé de nombreuses critiques mardi après avoir lancé une compilation musicale pour célébrer le 150e anniversaire du Canada qui n'inclut aucune chanson en français.

La compagnie a sorti à la fin du mois de juin Canada 150: A Celebration of Music, une compilation de 6 CD sur lesquels figurent de nombreux artistes de la chanson canadienne dont Leonard Cohen, Justin Bieber, Avril Lavigne et Michael Bublé.

Le hic dans tout cela ? La seule artiste francophone à faire partie du palmarès est Céline Dion, mais la pièce qui a été choisie est My Heart Will Go On.

En réaction à ce tollé, Universal Music Canada a présenté ses excuses les plus formelles sur Twitter.

L'entreprise reconnaît «avoir commis une erreur d'omission» dans la création de sa collection.

Bien qu'aucune compilation ne peut prétendre à être complète, l'absence d'un répertoire francophone constitue un oubli difficilement explicable, qui ne reflète en rien nos valeurs. Universal Music Canada

Le groupe précise qu'il prendra des mesures pour réparer cet affront, mais n'en a pas pour l'instant précisé la nature.

La compilation n'est plus disponible sur amazon.ca.