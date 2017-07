Peut-être êtes-vous le genre d'internaute qui collectionne abusivement les enregistrements de chiens et de chats effectuant des numéros ou des gaffes les «plus improbables» du règne animal?

Eh bien, voici une vidéo à ajouter à votre compilation probablement bien garnie.

Storm, un chien new-yorkais qui se promenait avec son maître dans le détroit de Long Island, en a impressionné plus d'un dimanche dernier comme le rapporte CBS.

Alors qu'il faisait sa promenade quotidienne, l'animal domestique a repéré un Bambi qui était sur le point de se noyer et il a plongé dans l'eau pour sauver ce dernier.

Comme vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous enregistrée par son maître, ces images sont à couper le souffle.

THE HEROIC DOG EVERYONE'S TALKING ABOUT: Storm jumped into the Long Island Sound to rescue this young deer. https://t.co/1iibeaNmif pic.twitter.com/RkrvKnKsrv