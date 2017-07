ADVERTISEMENT

Dans une chronique publiée dans Le Journal de Montréal, Richard Martineau compare Céline Dion au Parti Québécois, et ce n'est pas un compliment.

«Vous ne trouvez pas que Céline et le PQ se ressemblent? Tous deux essaient désespérément de séduire une nouvelle clientèle. Tous deux font pitié tellement ils veulent paraître «hip». Et tous deux risquent de perdre leur base à force de trop changer», écrit le chroniqueur. Pour le PQ comme pour Céline, Richard Martineau dit que ce vent de changement n'est pas authentique et que les jeunes le sentent.

«C'est le problème avec Céline et le PQ : on a l'impression que leur transformation n'est qu'esthétique. Quelle est la valeur la plus importante pour les jeunes, en 2017? Le mot qui revient le plus souvent lorsqu'on parle d'eux? Authenticité. Être toi-même. Sans chichi ni flafla. Quand vous voyez Céline, ces temps-ci, ou quand vous écoutez le chef du PQ parler, «authentique» est-il le premier mot qui vous vient en tête? Moi non plus. J'entends plutôt les mots «gimmicks», «stratégie», «plan de carrière».»

