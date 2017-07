«Grands Reportages» : Cédrika Provencher, 10 ans déjà

ADVERTISEMENT

Il y a 10 ans, le 31 juillet 2007, la jeune Cédrika Provencher disparaissait. Ébranlé par le drame, le Québec en entier a alors suivi de près, pendant le reste de l'été, les recherches visant à retrouver la fillette de 9 ans, aperçue pour la dernière fois au Parc Chapais de Trois-Rivières.

Le mystère a persisté longtemps, l'enquête s'est étalée sur plusieurs années. Le père de la fillette, Martin Provencher, et son grand-père, Henri Provencher, n'ont jamais cessé d'accorder des entrevues afin que les informations concernant Cédrika continuent de circuler, dans l'espoir de ramener la gamine à la maison vivante.

Le 11 décembre 2015, on découvrait des ossements dans un secteur boisé, près de l'autoroute 40, à Trois-Rivières. Le lendemain, la Sûreté du Québec confirmait que les restes humains étaient bel et bien ceux de Cédrika Provencher. La famille pouvait enfin amorcer son deuil.

En août 2016, le principal suspect quant à l'enlèvement de Cédrika, Jonathan Bettez, était arrêté et on déposait contre lui six chefs d'accusation en lien avec de la possession et de la distribution de pornographie juvénile. Aucune accusation concernant Cédrika n'a encore été émise contre lui, même s'il demeure dans la mire des enquêteurs.

Le «cas Cédrika Provencher» est certainement l'une des affaires de disparitions d'enfants les plus médiatisées de l'histoire de la province, peut-être même la plus suivie de toutes.

Le jour même du triste 10e anniversaire du tragique événement, le 31 juillet prochain, RDI présentera, dans le cadre des Grands Reportages, le documentaire Cédrika, du réalisateur de la Mauricie Guylain Côté et du journaliste Pierre Marceau. Archives inédites – dont des lettres de son grand-père maternel adressées à Cédrika - et témoignages y permettront de retracer les faits importants de toute l'histoire de Cédrika Provencher et ses proches.

Non seulement les parents de l'enfant et sa sœur Mélissa y offrent leurs seules entrevues à l'occasion des dix ans de l'épreuve qui a secoué leur vie, mais on y lève également le voile sur certains détails encore méconnus relatifs à l'investigation, dont le recours à l'hypnose dont on a usé sur des témoins le soir de la disparition. D'anciens policiers et spécialistes en affaires judiciaires, ainsi que le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Jacques Dupuis, prennent également la parole dans Cédrika.

Cédrika, aux Grands Reportages de RDI, le lundi 31 juillet, à 20h. L'émission sera préalablement diffusée le samedi 29 juillet, à 21h, à 1001 vies, à Radio-Canada, dans les régions de la Mauricie-Centre-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Estrie et de Québec.

