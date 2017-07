Goûteriez-vous la crème glacée au charbon?

ADVERTISEMENT

De la crème glacée noire qui repose sur des cornets noirs dans la main de piétons est une scène courante dans les rues du centre-ville de Toronto... et sur les fils de médias sociaux. La crème glacée au charbon connaît présentement son heure de gloire. Amour d'été ou éternel?

Les gens font la file longtemps les jours de beau temps devant la crèmerie Ihalo Krunch, sur la rue Queen ouest, en face du parc Trinity Bellwoods. Des clients quittent l'endroit, cornet de crème glacée noire en main, téléphone intelligent dans l'autre en quête de l'image parfaite pour immortaliser sa glace sur Instagram, Facebook ou Snapchat. Inutile de dire que le contraste de ce dessert glacé contre le mur blanc de l'édifice crée un effet visuel des plus réussis.

Le chroniqueur de La Presse Hugo Dumas a goûté et n'a pas semblé apprécié particulièrement :

La mode de la crème glacée Black on Black à Toronto. 1- Le cornet est au charbon. 2- Ça goûte la noix de coco. 3- Ça tache les doigts et les dents. Une publication partagée par Hugo Dumas (@hugodumas) le 30 Juin 2017 à 7h46 PDT

L'ingrédient magique : le charbon actif. C'est cette substance qui fait en sorte que le cornet et la glace sont tous deux monochromes.

Le charbon actif est fabriqué à base de cosses de noix de coco ou de charbon de bois. Ce produit est parfois utilisé à des fins médicales pour traiter les intoxications.

La crème glacée noire s'apparente à la saveur de noix de coco. Certains y détecteraient un arôme de vanille.

La crèmerie joue avec les contrastes de couleurs avec d'autres saveurs dont vanille, thé vert et ube, une variété de patate sucrée.

I scream, you scream, we all scream for #charcoal ice cream! Happy #nationalicecreamday! ⚫️🍦 #kaianaturals Photo: @vanderbrand Une publication partagée par kaia naturals (@kaianaturals) le 16 Juil. 2017 à 8h59 PDT

Même si certains vantent les vertus du charbon actif, ces cornets de crème glacée ne sont pas des gâteries santé pour autant. C'est un dessert qui contient du sucre!

Même si l'efficacité est incertaine, des gens utilisent ce produit pour se blanchir les dents, traiter leur flore intestinale et même pour prévenir la gueule de bois.

Un engouement grandissant

Toronto n'est pas le premier endroit où cette crème glacée gothique fait rage! Au cours de la dernière année, les gourmands de Los Angeles et de New York ont déjà eu la chance d'y goûter, de prendre leurs égoportraits et de tirer leur langue pour montrer un léger résidu noir.

Kelsey et Victoria montrent que la crème glacée au charbon actif laisse des taches sur la langue et sur les doigts Photo : Radio-Canada/Jonathan Bouchard

Shawn Izukawa, un employé d'Ihalo Krunch, vante le mérite des saveurs et des couleurs de sa crème glacée. Il souligne le coup de génie d'une des copropriétaires qui se spécialise en marketing et qui a su saisir l'occasion. Il explique le succès en raison d'une certaine loyauté de la clientèle et surtout du bouche-à-oreille des médias sociaux.

Reste à voir maintenant si l'engouement se poursuivra l'été prochain.