Ariel Winter riposte aux commentaires sexistes au sujet de son short

Ariel Winter, la comédienne de « Modern Family » n'est pas du genre à se laisser faire, elle l'a prouvé en de multiples occasions.

Elle est l'une des ferventes défenseuses de la diversité corporelle et lorsqu'on l'attaque sur son physique ou des tenues révélatrices de son anatomie, elle dégaine.

Le 14 juillet dernier, la star a publié une photo d'elle entourée d'amis, elle porte un micro-short et un top qui dévoilent clairement ses courbes et formes. Et alors? Voici la photo ci-dessous. Une publication qui a été largement commentée par les internautes. Il n'en fallait pas plus pour irriter la comédienne.

En substance, elle s'étonne et se désole que l'on commente encore une fois sa tenue. Pourquoi n'aurait-elle pas le droit de porter un mini short et ainsi dévoiler son physique comme elle l'entend? C'est l'été pour tout le monde. « Je ne porterai pas de col roulé pour vous faire plaisir. Je ne suis pas une fille de mauvaise vie parce que je porte un short et un crop top. Je suis une fille normale. Je vous en prie: laissez les jeunes femmes tranquilles! »

