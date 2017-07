Six activités à faire entre hommes pour le week-end

ADVERTISEMENT

On entend souvent parler de sorties entre femmes, mais qu'en est-il des hommes? Il serait temps de rallier les troupes et de prendre nous aussi congé de l'épouse, des enfants et du patron pour un ou deux jours. Ce genre de retraite permet de fraterniser, de relaxer et d'oublier momentanément le stress de la vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons préparé, en partenariat avec Choice Hotels, cette liste d'activités à faire entre copains le week-end.

La démolition

Pourquoi s'ennuyer sur un terrain de golf quand il est possible de tout détruire? Réservez votre place au Rage Room de Toronto. Cette attraction vous fournira les vêtements de protection et les équipements requis pour faire voler toutes sortes d'objets en éclats. Bâtons de baseball et pieds-de-biche, sans aucune obligation de nettoyer les dégâts? Quelle belle occasion d'évacuer votre stress sans tracas!

Le rafting

La descente de rapides en radeau pneumatique procure une montée d'adrénaline incomparable. Mais faire cette activité en compagnie de vos meilleurs amis la rendra encore plus grisante. Prenez votre sac à dos et réservez une chambre dans la région d'Ottawa pour une fin de semaine d'activité physique, de fous rires et d'éclaboussures rafraîchissantes.

La pêche

Une manière classique de renouer avec vos amis est de sortir votre attirail de pêche au bord d'une rivière, d'un lac ou de l'océan. Pensez à un lieu féérique dont vous vous souviendrez toute votre vie.

La route de la bière à vélo

Le Canada abrite une quantité phénoménale de microbrasseries. Ce pourrait être l'occasion de découvrir une belle région à bicyclette. Vous avez bien lu : il est possible de pédaler d'un lieu de dégustation à l'autre, en Ontario et en Colombie-Britannique plus particulièrement. À Windsor, un tour guidé vous fera traverser des lieux historiques et découvrir les meilleurs pubs de la région. Son parcours de 20 kilomètres vous réserve d'agréables surprises gastronomiques. Alors enfourchez votre vélo en solo ou en tandem, et c'est un départ!

Le week-end sportif par excellence

Rien ne vaut l'ambiance des stades en compagnie d'un groupe d'amis. Tant qu'à faire, réservez une fin de semaine complète. Que vous soyez adepte du baseball, du basketball, du football ou du soccer, il y a un hôtel prêt à vous accueillir dans votre ville sportive préférée. Ce parfait dosage d'action sur le terrain, de sorties au restaurant et de vie nocturne aura un succès garanti.

Le parcours gastronomique

Mangez comme un roi dans une ville comme Montréal. Vous l'avez bien mérité! Le restaurant Au Pied de Cochon, la charcuterie Schwartz's et la poutinerie La Banquise figurent parmi les incontournables, mais gardez un peu de place pour le dessert!

Les sorties entre hommes sont une excellente occasion de renouer avec vos amis et de vous changer les idées. À titre de grande chaîne hôtelière canadienne, Choice Hotels est toujours prête à transformer votre week-end en une aventure mémorable.