Affaire russe, réforme de la santé: la popularité de Trump en baisse

La popularité de Donald Trump est en baisse sensible, selon un sondage publié dimanche, le président des États-Unis étant empêtré dans l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection de 2016 et dans la réforme du système de santé.

L'intéressé a répondu dimanche matin à ce nouveau sondage par une série de tweets rageurs contre les "médias bidon".

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!