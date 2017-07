Les premières images d’Oprah et de Mindy Kaling dans «A Wrinkle In Time» de Disney sont magiques

ADVERTISEMENT

Depuis que l'on sait qu'Ava DuVernay réalise une nouvelle adaptation cinématographique du classique de la science-fiction de Madeleine L'Engle, A Wrinkle in Time, nous souhaitons traverser les dimensions grâce au tesseract et arriver directement au jour de la première. Malheureusement, ce n'est pas de cette façon que le principe du tesseract fonctionne, alors nous devons prendre notre mal en patience. Cette patience est aujourd'hui récompensée, puisque des images du film ont enfin été dévoilées.

Il faudra attendre l'an prochain avant de voir le long métrage – sa sortie est prévue pour mars 2018. Mais mercredi, les fans ont eu droit à un aperçu de cette nouvelle version de la saga intergalactique. Entertainment Weekly a publié des images exclusives du film, y compris d'Oprah Winfrey en Mrs. Which aux sourcils rehaussés de bijoux dorés, de Mindy Kaling en Mrs. Who aux yeux ténébreux et de Reese Witherspoon en Mrs. Whatsit aux cheveux roux tressés.

Mrs. Who! #awrinkleintime A post shared by Mindy Kaling (@mindykaling) on Jul 12, 2017 at 12:00pm PDT

Premier livre de la série Time Quintet de Madeleine L'Engle, A Wrinkle in Time présente aux lecteurs la famille Murry. Les quatre enfants – l'étrange Meg, les jumeaux Sandy et Dennys et le précoce Charles Wallace – vivent avec leur mère scientifique. Leur père, aussi scientifique, a mystérieusement disparu avant les événements présentés dans le livre. Lorsque trois puissants êtres surnaturels – Mrs. Who, Mrs. Whatsit et Mrs. Which – arrivent dans le voisinage, Meg apprend rapidement que la disparition de son père n'est pas étrangère à ses recherches sur le tesseract, une façon de modifier l'espace et le temps pour voyager dans les dimensions. Et voilà que les trois visiteuses annoncent à Meg et à Charles Wallace qu'ils doivent sauver leur père. Aux côtés de Calvin O'Keefe, un populaire garçon de l'école qui a étonnamment bâti une relation avec Meg, ils visitent des planètes extraterrestres et se frottent aux forces du mal pour mener à bien leur mission.

Bien que l'histoire originale ne présente que des personnages blancs, la réalisatrice a choisi la recrue noire Storm Reid pour jouer Meg, l'ado nerdy et héroïne du roman. DuVernay a affirmé à EW avoir rapidement décidé d'opter «pour une actrice de couleur pour le rôle de Meg, une fille qui voyage de planète en planète et qui fait face à des situations dans laquelle je n'ai jamais vu de fille de couleur». En mars, lorsque le tournage a pris fin, la réalisatrice a encensé le travail de la jeune étoile sous une publication Instagram, affirmant qu'elle était «l'une des plus formidables actrices que j'ai dirigées».

La mère de Meg, la séduisante Dre Murry, est incarnée par Gugu Mbatha-Raw (Concussion, Belle), mais on ne l'aperçoit pas dans les premières photos partagées par la production. On peut toutefois voir Levi Muller (Pan), qui joue Calvin, dans les bois avec Storm Reid. Finalement, on découvre également un Chris Pine barbu, dans le rôle de l'autre Dr Murry.

Visitez le site d'EW pour voir toutes les photos, mais soyez averti : elles vous rendront grandement impatient. La sortie n'est pas prévue pour demain.

Ce texte initialement publié sur HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.