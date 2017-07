Justin Trudeau partage sa sélection de musique sur Spotify

ADVERTISEMENT

Qu'est-ce que le premier ministre Justin Trudeau écoute cet été? À en croire sa sélection sur Spotify, on retrouve des classiques canadiens... et quelques morceaux surprenants!

La sélection de musique estivale du premier ministre Trudeau est disponible depuis samedi matin.

Qu'est-ce que j'écoute cet été? Qu'est-ce que je devrais écouter? Pour la liste de lecture du PM dans Spotify : https://t.co/HXZxCVeree pic.twitter.com/zPkPW7NwGC — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 juillet 2017

L'on retrouve des groupes rock comme the Tragically Hip et Blue Rodeo dans la liste de 39 chansons. À noter aussi que l'icône canadienne Neil Young fait une apparition avec son succès After The Gold Rush - il s'agit de la version de k.d. lang.

M. Trudeau est bien à l'affût de la musique qu'écoutent les jeunes d'aujourd'hui : Drake, Alessia Cara et Shawn Mendes font partie de sa sélection.

Nous aurions toutefois aimé voir plus d'artistes québécois dans sa sélection d'été !

Avez-vous des suggestions de chansons pour Justin Trudeau? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous!