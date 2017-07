Une cycliste âgée d'une trentaine d'années est morte à la suite d'une collision avec un camion vers 9 h 30 ce matin, dans le quartier Rosemont.

L'accident est survenu à l'angle de la rue Bélanger et de la 6e avenue où les policiers ont établi un vaste périmètre de sécurité. « Malheureusement, le décès a été constaté sur les lieux de l'accident », a indiqué le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Jean-Pierre Brabant.

Le camion et la cycliste circulaient parallèlement en direction est dans la rue Bélanger lorsque le camion a effectué un virage à droite en direction sud sur la 6e avenue, a expliqué M. Brabant sur la foi des récits des témoins de l'accident. « Il semblerait que la cycliste était dans l'angle mort du camion lors du virage, ce qui aurait causé l'accident », a précisé M. Brabant.

Le conducteur du camion, un homme de 50 ans, s'est arrêté à la suite de l'impact pour appeler les secours. Il a ensuite été transporté dans un centre hospitalier pour y traiter un choc nerveux. « Il sera rencontré [par les enquêteurs] au cours des prochaines heures pour faire connaître sa version des faits qui ont mené à l'accident », a indiqué M. Brabant.

Les enquêteurs spécialisés en reconstitution de scènes d'accidents du SPVM tentent de déterminer les circonstances de l'événement qui est survenu dans une zone où la limite de vitesse est de 30 km/h.

« Notre chauffeur est sous le choc », a déclaré à Radio-Canada le propriétaire de l'entreprise Les Excavations Lampron, Benoit Lampron, impliqué dans l'accident. « On est encore à l'étape de voir ce qui s'est passé. »

« On veut s'améliorer après, voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux », a ajouté M. Lampron.

La reconstitution de l'accident prendra plusieurs heures et le SPVM recommande aux automobilistes d'éviter le secteur puisque la rue Bélanger est fermée entre les 2e et 7e avenues.

