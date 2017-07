Les tenues les plus marquantes de Céline Dion des derniers jours

ADVERTISEMENT

Ces derniers jours plus que jamais, Céline Dion a fait parler d'elle pour ses looks couture, extravagants et qui ne font pas toujours l'unanimité. Du cliché de notre star préférée nue publiée par Vogue, à la séance photo pour le célèbre magazine.

Plus tôt cette semaine, son nouveau styliste Law Roach, s'est confié au magazine Vanity Fair sur Céline Dion, devenue icône de mode. Il confiait comment: « les vêtements, les chaussures, les sacs et bijoux, et plus généralement la mode haute couture avait aidé et porté la star dans sa période de deuil - deuil dont elle ne sortira probablement jamais. Elle sera dans ce processus probablement tout au long de sa vie» - ajoute le styliste.

Voici les 5 dernières tenues qui ont retenu notre attention.

*La robe jaune moutarde ceinturée haut sur la taille signée Dior, on adore.

Un modèle qui lui dessine une magnifique silhouette, longiligne et ultra féminine.

* 2 - La robe ultra chic de la marque américaine Reem Acra

Encore une fois, la star se joue parfaitement des codes féminins. La robe crayon d'inspiration asiatique lui sied à merveille.

* 3 - La silhouette jean troué associé à un top aux épaules surdimensionnées, et des talons aiguille, lui dessine une allure jeune et dans le coup.

Voilà une silhouette signée des Canadiens DSQUARED2. Son styliste Law Roach ajuste pour le clin d'oeil l'une des sandales de la star.

*4 Une sihouette qui marie broderies et matières luxueuses signée Gucci, sans oublier les motifs floraux.

Couture certes, mais est-ce du meilleur goût? En fait là n'est pas la question. La seule interrogation qu'il est utile de se poser est: Céline a-t-elle l'air à l'aise dans cette tenue? Et si le style était avant tout une posture et une acceptation totale du vêtement? Nous sommes partisans de cette vision de la mode.

Celine Dion leaves her hotel in Paris, France, on July 2, 2017. (Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)

*5 - Le look tout blanc très « grande dame » chapeau y compris signé Ralph & Russo haute couture. Une silhouette qui est loin de faire l'unanimité.

Quand Law Roach explique que Céline n'a peur de rien et ose, en voilà un exemple concret - dont on se serait passé . On préfère définitivement les tenues qui magnifient sa silhouette et lorsque ses longs cheveux tombent en volutes sur ses épaules. Résolument plus Céline!