Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

DARKEST HOUR

Date de sortie : 22 novembre 2017

Réalisation : Joe Wright

Distribution : Lily James, Gary Oldman, Ben Mendelsohn

LEMON

Date de sortie : 18 août 2017

Réalisation : Janicza Bravo

Distribution : Inger Tudor, Brett Gelman, Judy Greer

LES ROIS MONGOLS

Date de sortie : 22 septembre 2017

Réalisation : Luc Picard

Distribution : Milya Corbeil-Gauvreau, Anthony Bouchard,Henri Richer-Picard

WHO THE F**K IS THAT GUY?

Date de sortie : 21 juillet 2017

Réalisation : Drew Stone





