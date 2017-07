À la conquête des plus belles terrasses sur le toit

ADVERTISEMENT

Ce texte a été initalement publié sur LESNERDS.CO.

Dès le solstice d'été, on célébrait l'ouverture des terrasses. Qui n'apprécie pas le vent estival et la chaleur du soleil sur son visage en sirotant un délicieux cocktail?

Mais de nos jours, on retrouve de plus en plus de terrasses sur les toits. Le concept est génial: on voit mieux la ville, l'air est plus présent que sur la terre ferme, et on se sent moins dérangés par la circulation des voitures.

Voici donc cinq terrasses haut perchées assez spectaculaires à travers le Canada, si vous décidez de visiter le pays. C'est aussi un hommage au 150e!

Le Resto Délice de Lévis

C'est le premier endroit qui nous ai passé par la tête en parlant de terrasses sur le toit. Le menu est très varié et international, et l'ambiance lounge des plus agréables. En famille ou en amis, c'est LE restaurant de Lévis à essayer. La terrasse est tout bonnement splendide! Divisée en trois paliers, elle comporte des foyers pour les soirées plus fraîches, des divans pour mieux décompresser, ainsi que deux bars pour desservir la grosse clientèle. La terrasse s'ouvre pour les déjeuners, jusqu'à la fin de la soirée.

La terrasse de la Société des arts technologiques de Montréal

En plus d'une vue splendide sur Montréal, cette terrasse offre une expérience gastronomique unique. En effet, le Labo culinaire propose différents menus avec des produits d'ici, accompagnés d'une sélection de vins produits de façon naturelle. En plus de bien y manger, la terrasse offre une superbe vue sur bien des activités qui se déroulent à la Place de la Paix. C'est aussi l'endroit pour tout simplement prendre un verre avec des amis, si vous avez envie d'une soirée plus tranquille.

Le Château des Tourelles de Québec

En plein cœur du Vieux-Québec, cet hôtel se situe plus particulièrement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. L'atmosphère conviviale attire les touristes et les gens d'affaires. Toutefois, rien ne vaut la vue que l'on peut avoir de la terrasse: la ville de Québec, le fleuve Saint-Laurent, et même les Laurentides! Vous pouvez quitter votre chambre pour monter sur cette terrasse qui fait office de balcon.

Le Rooftop Lounge de l'hôtel Thompson de Toronto

Vous allez à Toronto cet été? Si vous séjournez à l'hôtel Thompson, profitez de la terrasse. Elle offre une vue panoramique de la métropole canadienne et sur le lac Ontario. Ses fauteuils et ses cocktails assurent une atmosphère décontractée. Pour une expérience torontoise inoubliable, c'est l'endroit idéal.

Fishbones Bar de Charlottetown

Pour essayer la seule terrasse sur le toit de Charlottetown, vous n'êtes pas obligés de manger des fruits de mer puisque le menu comprend aussi des options pour les carnivores et les végétariens. Outre les poissons, le restaurant fait jouer de la musique locale, donnant la chance à plusieurs nouveaux talents. Bref, on peut profiter de la belle vue sur cette splendide ville des Maritimes.

VOIR AUSSI :