5 raisons qui font d’Antigua & Barbuda la destination la plus romantique des Caraïbes

Vous cherchez l'endroit idéal pour relaxer avec votre bien-aimé l'hiver prochain? On a trouvé la destination soleil idéale pour votre couple : Antigua & Barbuda. Voici donc 5 raisons qui prouvent que le pays des îles jumelles constitue la destination la plus romantique des Caraïbes.

1- 365 plages à découvrir

Adeptes de bains de soleil, de sable cristallin et d'eau turquoise ? Antigua & Barbuda a tout ce qu'il vous faut... et même plus. Avec ses 365 plages (oui oui, une pour chaque jour de l'année !), vous pourrez faire le plein de « Vitamine Soleil » et de bronzage avec votre douce moitié.

2- Oui, je le veux !

En 2015 et 2016, Antigua & Barbuda a été nommée la destination la plus romantique des Caraïbes. En effet, ces deux îles s'imposent en tant que chef de file dans l'industrie du mariage, des lunes de miel et de la romance. Reconnue pour ses vues panoramiques, ses centres de villégiature intimes et son style de vie paisible, la table est mise pour un séjour inoubliable en amoureux.

3- Détente et bien-être

Quelle meilleure façon de se mettre en mode vacances que de recharger son esprit, son corps et son âme avec son partenaire ? Antigua & Barbuda possède certains des spas les plus romantiques de toutes les Caraïbes, transformant ainsi votre expérience en oasis de bien-être. Qu'il s'agisse d'un gommage à l'huile de canne à sucre chaude ou un massage de couple, vous vous sentirez assurément revigoré.

4- Repas pour deux

Les restaurants en bord de mer et les terrasses donnant sur le coucher de soleil offrent aux visiteurs des options infinies pour une ambiance romantique. Des produits biologiques cultivés localement, aux délicieux plats d'influence méditerranéenne, Antigua et Barbuda abrite certains des meilleurs restaurants des Caraïbes.

5- Des activités à la tonne

Pour vous divertir entre deux bains de soleil, Antigua & Barbuda est l'hôte de nombreux événements, dont la Sailing Week, une course de régates qui attire son lot de touristes pendant six jours, en avril/mai. D'ailleurs, les côtes d'Antigua sont idéales pour les croisières d'un jour, avec des vents constants et de nombreux ports pour l'exploration.

Les amateurs de sports se doivent d'assister à une partie de cricket, le sport national de cette île. D'ailleurs, le stade est reconnu comme l'un des plus excitants au monde, puisque la foule locale est extrêmement dévouée et les installations sont exceptionnelles.

De plus, l'immense barrière de corail, qui servait autrefois à protéger les rives des navires ennemis, attire aujourd'hui les amateurs de plongée de partout dans le monde. Les eaux claires et profondes vous permettront d'observer des panoramas souterrains à couper le souffle.

Finalement, les îles jumelles accueillent depuis 60 ans le Antigua Carnival, en juillet/août, soit un festival de dix jours où costumes colorés, concours de beauté, parades, spectacles de talents et musique festive figurent au menu. Bref, un événement haut en couleur à ne pas manquer !

Quand on vous disait qu'Antigua & Barbuda était la destination de rêve pour les couples !

