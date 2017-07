Nouveau-Brunswick: il se fait frapper par la foudre alors qu'il prononce un discours au mariage de sa fille

Les mariages sont bien souvent une source de stress. Un homme du Nouveau-Brunswick a élevé le niveau d'anxiété de sa famille d'un cran lorsqu'il s'est fait frapper par la foudre la semaine dernière.

JP Nadeau accueillait le mariage de sa fille dans son verger situé à Woodstock. Alors qu'il commençait à livrer un discours, il a été touché par une décharge.

«L'électricité a traversé le fil parce que je tenais un microphone», a-t-il raconté à CTV.

«J'ai vu un éclair dans ma main. J'ai vraiment eu peur.»

JP Nadeau, just after he was struck by lightning on July 8. His daughter, Gilliane Nadeau and her husband, Adam Kimball, look on nearby.

Il a précisé au Guardian qu'il a ressenti un grand choc, puis a recommencé à parler.

Par la suite, les personnes responsables du son lui ont crié de leur redonner le microphone.

Les invités sont restés fixes lors de la scène. «Ils pensaient que j'allais tomber mort», a indiqué le malchanceux.

Finalement, JP Nadeau a dit qu'il se sentait bien à la suite de l'incident, sauf qu'il gardait une marque de brûlure sur son pouce.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été adapté de l'anglais.

