Les 10 véhicules les plus volés de 2016 selon le NICB

Tous les ans, le National Insurance Crime Bureau s'occupe d'établir un palmarès des 10 véhicules les plus volés aux États-Unis, palmarès qui ne change pas beaucoup d'une année à l'autre d'ailleurs.

En effet, pour une quatrième année consécutive, la Honda Accord se trouve au sommet de la liste établie par le NICB.

Elle est suivie de près par la Honda Civic tandis que le Ford F-150 est loin derrière en 3e position. Ensemble, la Honda Civic et l'Accord comptent pour 42 % de tous les véhicules dérobés l'an dernier au sud de la frontière.

En quatrième position se trouve le Chevrolet Silverado suivi de la Toyota Camry, la Nissan Altima, les camionnettes Ram, la Toyota Corolla, la Chevrolet Impala et la gamme Jeep Cherokee et Grand Cherokee.

La NICB prend également le temps de répertorier les années-modèles les plus prisées des voleurs pour chaque véhicule dans son top 10. Outre la Camry (2016), la Corolla (2015) et l'Altima (2015), les années les plus souvent ciblées sont 2000 à 2008. Dans le cas de l'Accord et la Civic, les éditions 1997 et 1998 respectivement sont les plus souvent portées disparues.

Les 10 véhicules les plus volés de 2016 aux États-Unis

Honda Accord - 50 427 unités volées

Honda Civic - 49 547 unités volées

Ford Série F - 32 721 unités volées

Chevrolet Silverado - 31 238 unités volées

Toyota Camry - 16 732 unités volées

Nissan Altima - 12 221 unités volées

Camionnettes Ram - 12 128 unités volées

Ram 1500 véhicule volé

Toyota Corolla - 11 989 unités volées

Chevrolet Impala - 9 749 unités volées

Jeep Cherokee et Grand Cherokee - 9 245 unités volées

Jeep Grand Cherokee véhicule volé

Qu'en est-il du Québec?

Au Québec, le palmarès des véhicules les plus volés de 2016 ne ressemble aucunement à celui publié par le NICB. De prime abord, il compte beaucoup plus de véhicules utilitaires sport ce qui est surprenant quand l'on sait à quel point ces véhicules sont populaires chez nos voisins du sud.

Les 10 véhicules les plus volés au Québec en 2016 selon le Bureau de l'assurance du Canada sont :