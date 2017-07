Et s'il était trop tard pour avoir un corps de plage...

ADVERTISEMENT

Alors que l'été est déjà bien entamé, certains espèrent un miracle pour afficher la meilleure silhouette à la plage. Désolé de vous l'apprendre, mais il est déjà trop tard si vous vouliez le faire correctement, en vous souciant de votre santé.

Le HuffPost s'est entretenu avec la kinésiologue - spécialiste de l'entraînement sportif - Laurence Bonneau-Charland qui croit que les populaires formules rapides prévues pour le court terme ne sont pas saines, incomplètes et mènent même à des blessures.

Tour de la question sur l'entraînement pendant la période estivale.

On sait tous qu'il faudrait faire de l'exercice tout au long de l'année, mais si notre désir est d'avoir un corps d'Adonis pour l'été, que faut-il faire précisément?

Ceux-là doivent adopter de saines habitudes alimentaires, avoir un sommeil de qualité, de la discipline et surtout suivre à la lettre un plan d'entraînement personnalisé, idéalement préparé par un professionnel (kinésiologue) pour en maximiser son efficacité et s'assurer que les exercices sont sécuritaires.

Combien de temps on s'y prend à l'avance?

Dans le but d'obtenir ces résultats marquants et de les maintenir, il est important de s'y prendre plusieurs mois à l'avance, quatre mois pour certains, six pour d'autres, voire même un an complet ou plus.

Le contenu des entraînements et le temps nécessaire dépendront des capacités physiques de départ et des objectifs précis de chacun. Ça ne sert pas d'avoir un corps d'Adonis si celui-ci n'est pas équilibré et en santé, de là l'importance de travailler les muscles stabilisateurs avant de viser une augmentation de la masse musculaire.

Tout ce que disent les magazines sur les entraînements minute/express, c'est faux?

Les articles de magazines sur les entraînements minute/express ne sont pas faux. Oui il y a moyen de s'entraîner efficacement en peu de temps. L'important est de le faire régulièrement et d'apporter beaucoup de variété au contenu des séances.

Il est toutefois fort probable qu'il manque des éléments essentiels dans une formule 7 minutes express par exemple.

Malheureusement, le temps manque à plusieurs, ce genre d'entraînement très court est donc une option - mais pas nécessairement la meilleure - pour certains qui autrement ne bougeraient pas du tout.

Pour être complet et aller chercher les bénéfices désirés, l'entraînement doit être très intense et cela ne convient toutefois pas à tout le monde et pourrait causer des blessures et mettre la santé de certains à risque. La qualité du mouvement doit être acquise avant de viser une augmentation de l'intensité. Ainsi, il faut d'abord cibler les besoins et les faiblesses de l'individu dans le but de l'orienter vers l'approche la plus plaisante et sécuritaire.

Quels genres d'exercices conseilles-tu de faire pour les gens en vacances, à l'étranger ou sur la route, par exemple?

Il est toujours plus difficile de maintenir une routine d'entraînement lorsque nous sommes en vacances, et pourtant c'est la période où plusieurs font des excès.

Je conseille donc de profiter de l'occasion pour vous déplacer d'une attraction à l'autre à la marche ou à vélo, et surtout essayer différentes activités proposées dans la région où vous êtes. À travers tout cela, vous pouvez vous lancer un défi avec des exercices simples tel que: faire 100 squats + 20 push ups + 20 extensions du dos + 1 min de planche tous les jours !

Vous pouvez faire des exercices sur lesquels vous avez travaillé au cours des derniers mois ou encore miser sur une dizaine d'intervalles courts et très intenses pour les passionnés de course.

Que dis-tu pour encourager les gens qui ont de la difficulté à décoller de leur divan l'été?

Choisissez des activités que vous aimez et optez pour bouger le matin ou en fin de journée quand la chaleur et l'humidité sont moins lourdes! Sélectionnez des endroits ombragés, favorisez le gazon ou les sentiers plutôt que l'asphalte, et apportez toujours de l'eau.

Finalement, évitez les vêtements de coton qui garde l'humidité et portez une casquette. Sinon, les centres d'entraînements sont presque tous climatisés!

