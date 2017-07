NOUVELLES

Un funambule de l'extrême!

L'Allemand Alexander Schulz est devenu la première personne à parcourir le stack du Old Man of Hoy en Écosse en mode funambule. Il s'agit d'une traversée sur une ligne de 180 mètres à 137 mètres de hauteur. Son équipe de huit personnes et lui ont préparé cette performance pendant deux mois.