Le top des vernis non-toxiques de l’été

On les dit bio, non-toxiques, naturels ou plus sains. Comme plusieurs autres soins et produits de beauté, les vernis à ongles ont à leur tour pris le virage écologique ces dernières années. Et affichent néanmoins les coloris dernier cri! Quelles marques et quelles nuances porter cet été ? Petit guide de la manucure bio.

Qu'est-ce que la manucure bio ?

Semblable à la manucure classique, elle utilise des produits (vernis, dissolvant, crème à cuticule, couche de base, etc.) qui contiennent peu ou pas de tout de ces composants potentiellement néfastes pour la santé et pointés du doigt par l'industrie du « vert » :

Formol

Styrène

Benzophénone

Parabène

Formaldéhyde

Phtalates

Toluène

Xylène

Camphre

Colophane

Ces dernières années, plusieurs grandes marques telles que Lancôme, M.A.C., Deborah Lippmann, Chanel et compagnie avaient renoncé à certains de ces composants, majoritairement le toluène, les phtalates et le formaldéhyde. La plupart de ces vernis se présentent sans trois ou cinq de ces ingrédients (3-free ou 5-free). Un premier pas dans la bonne direction, de dire les adeptes du maquillage bio qui en demandaient toutefois plus.

Or, poussant plus loin la démarche du bio, d'autres marques ont commercialisé des vernis ne contenant pas la majorité, voire la totalité de ces composants. On les appelle les 9-free ou 10-free. Si les premières versions à base d'eau s'avéraient moins attrayantes (en raison de leur tenue de courte durée et des couleurs fades), force est d'admettre qu'au fil des ans, les vernis écolos se sont grandement améliorés. Des noms comme Tenoverten, Pacifica, Suncoat, Scotch Natural ou encore Boho Cosmetics ont rapidement séduit les consommatrices avec leurs collections de coloris acidulés et tendances, avec un fini brillant et durable (semblable aux vernis réguliers) et, surtout, avec leur promesses d'être plus sains pour les ongles et de stopper les réactions cutanées ou risques d'allergies.

Des marques québécoises qui se distinguent

* Gom-Mee

Dans la foulée, quelques marques locales retiennent notre attention. Bien connue auprès des mamans, la marque de soins pour enfants Gom-Mee propose une jolie collection de vernis à base d'eau pour les fillettes et pour les femmes enceintes. Les coloris pailletés de rose et de lilas sont assurément les plus populaires de la jeune clientèle. Seul petit bémol : comme ils sont à base d'eau, ils tiennent peu longtemps. Mais, en contrepartie, ils se retirent sans aucun dissolvant.

*BKIND

Pour les plus grandes, la marque montréalaise BKIND fait un tabac actuellement sur les réseaux sociaux. Lancée en 2014, cette marque est soucieuse de son environnement tout en affichant une signature des plus branchées. Ses images léchées, populaires sur Instagram, font courir les jeunes femmes et les blogueuses qui affectionnent ses coloris de pastels.

*Maison Jacynthe

La collection de Maison Jacynthe reçoit aussi les éloges. Lancée au printemps dernier, la petite collection de vernis non-toxiques (9-free et 10-free) offre la garantie écologique la plus élevée dans ce domaine. Elle contient plutôt des composants d'origine naturelle (entre 75,55% et 80% selon Jacynthe René), tous certifiés sans cruauté envers les animaux. Au-delà de ces ingrédients, ce sont surtout les couleurs vives de longue tenue qui séduisent les clientes, qui sont d'ailleurs nombreuses à demander une autre collection pour l'automne. À surveiller.

*Passez au salon!

Envie de vous faire chouchouter ? Un nouveau salon de manucure écolo a ouvert ses portes ce printemps dans le quartier Saint-Henri, à Montréal. Situé sur Notre-Dame Ouest, le Salon V&O (pour végétalien et organique) offre le service d'épilation au sucre et les soins naturels des ongles dans un décor chaleureux et épuré. La propriétaire, Pascale Khoury, a sélectionné des marques et des produits partiellement ou complètement exempts de produits chimiques et non testés sur les animaux, dont la collection de vernis de la luxueuse gamme Deborah Lippmann. Une visite s'impose avant (ou durant) les vacances!