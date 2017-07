ADVERTISEMENT

Après avoir dévoilé une partie de sa programmation le 6 juin dernier, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FMEAT) a dévoilé sa liste complète d'invités. KROY, Jason Bajada, Alaclair Ensemble et Marduk font notamment partie des noms qui complèteront la programmation de l'édition anniversaire du festival, qui aura lieu du 31 août au 3 septembre.

L'organisation de FME avait déjà annoncé que le groupe A Tribe Called Red et la troupe de l'album hommage à Richard Desjardins faisaient partie de la fête imaginée à l'occasion de cette édition 15e anniversaire, articulée autour du rapprochement des peuples. Voilà qu'on lance offiellement la programmation complète de l'événement qui réunira pas moins de 70 artistes.

Nouveautés et vieux routiers

Les festivaliers pourront s'initier aux univers musicaux de La Mverte, de Thus Owls, de Slosh et de Duchess Says lors de la première soirée de festivités, le jeudi le 31 août.

Rouyn-Noranda pourra d'ailleurs vibrer au rythme de la révélation de l'année Radio-Canada catégorie musique du monde, King Abid.

Le vendredi sera pour sa part marqué par la prestation du vieux routier Pierre Flynn, avant de s'emporter dans les mélodies intimes de Jason Bajada.

L'ancien percussionniste de Karkwa Julien Sagot, un habitué du FME, performera en solo, tandis qu'on verra évoluer The Franklin Electric, Zen Bamboo, Elephant Stone, A Place to Bury Strangers, AeroBrasil, Chocolat, Deke Dickerson, The WildTones et Bloodshoot Bill & The Hicks-Ups au courant de la soirée.

La popularité du spectacle hip-hop n'aura de choix que de persister avec les prestations de Mathew James, Lary Kidd, Eman X Vlooper et Alaclair Ensemble sur les planches du Paramount.

KROY, Betty Bonifassi, Les Dales Hawerchuks

Attendue depuis un bon moment au FME, les festivaliers pourront finalement accueillir KROY, du duo Milk and Bone, qui s'amène sur scène le samedi 2 septembre.

Le même soir, Betty Bonifassi, Les Dales Hawerchuck, I Shot Samo, Raphaël Dénommé, Le Bleu, Antoine Corriveau, The Decline!, Barry Paquin Roberge, It It Anita, Blood and Glass, Mon Doux Saigneur et Saratoga complèteront une journée bien remplie.

C'est le groupe suédois Marduk qui trône comme tête d'affiche de la mythique soirée metal au Petit Théâtre du Vieux Noranda (PTVN), accompagnés d'Incantation et d'Abysmal Dawn.

L'identité musicale de l'Abitibi-Témiscamingue ne sera pas en restes et sera soulignée par la présence de l'auteur-compositeur-interprète Louis-Philippe Gingras, le duo Saratoga, le groupe rock Lubik et le rappeur Mathew James. Ce dernier lancera pour sa part son deuxième EP en carrière.

À voir également :