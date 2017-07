Comment la mode a aidé Céline Dion dans son deuil de René

ADVERTISEMENT

Law Roach, le styliste de Céline Dion, s'est confié au magazine Vanity Fair sur Céline Dion, devenue icône de mode. Il raconte son rapport à la mode particulièrement pendant sa période de deuil, 6 mois après le décès de René.

Céline: icône de mode

Cette dernière semaine de mode de haute couture aurait pu être rebaptisée semaine de mode de Céline Dion- tant elle a été la star de ces défilés. Tout cela sans oublier la fameuse séance photo pour Vogue qui nous a donné à voir une photo de la star nue - et des clichés d'elle en mode couture.

La chanteuse adore la mode qui même parfois fait office de thérapie pour son coeur brisé.

Ci-dessous la star et son styliste

Law Roach confie au site que Céline Dion n'a aucune peur ni appréhension, elle ose tout d'un point de vue style.

Céline Dion et Law Roach ont commencé à collaborer réellement ensemble lors de semaine de haute couture l'an dernier en 2016, 6 mois après le décès de René Angelil et celui de son frère Daniel Dion.

La pièce de vêtement qui aurait été déterminante ?

Le hoodie signé Vetement affichant Leonardo DiCaprio et Kate Winslet et rappelant le titre de Titanic interprété par la star - il y a 20 ans déjà. Elle le portait avec un simple jeans slim et une paire de sandales dorées Gucci, la propulsant au rang d'icône de mode.

celine dion wearing an $800 vetements titanic hoodie >>> #WhenWillYourFaves A post shared by OfficialSeanPenn (@officialseanpenn) on Jul 8, 2016 at 2:49pm PDT

La mode et le deuil

Law Roach explique que : « les vêtements, les chaussures, les sacs et bijoux, et plus généralement la mode haute couture avait aidé et porté la star dans sa période de deuil - deuil dont elle ne sortira probablement jamais. Elle sera dans ce processus probablement tout au long de sa vie» - ajoute le styliste.