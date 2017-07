Avis d'ébullition de l'eau à Varennes

Les résidents de Varennes sur la rive-sud de Montréal doivent faire bouillir leur eau à cause de la présence de la bactérie E. coli, selon la Ville.

La Ville avise la population de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant de la boire ou de l'utiliser pour préparer des breuvages et des biberons. La même consigne prévaut avant de laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.), apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.), fabriquer des glaçons, se brosser les dents et se rincer la bouche.

L'eau du robinet non bouillie pourra être utilisée pour laver la vaisselle à l'eau chaude en vous assurant de bien l'assécher, laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, il faut s'assurer qu'ils n'avalent pas d'eau durant le bain ou les laver avec une débarbouillette.

Avis d'ébullition