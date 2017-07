DIVERTISSEMENT

Un nouveau jeu vidéo vous propose de devenir nettoyeur de scènes de meurtres

«Serial Cleaner», un jeu d'action dans lequel vous devez effectuer le nettoyage et éliminer les preuves de différentes scènes de meurtres, est disponible dès aujourd'hui sur PC et PlayStation 4, et à acompter du 14 juillet sur Steam et Xbox One.