Tesla entame la production de sa nouvelle Model 3

La voiture électrique abordable imaginée par Elon Musk est enfin arrivée. Après avoir été annoncée en 2016, la première Tesla Model 3 a quitté l'usine de production il y a quelques jours.

Bien que cela représente une étape cruciale pour le nouveau modèle sur lequel repose ultimement l'avenir de Tesla, le constructeur californien devra encore faire face à plusieurs défis.

Car oui, la Tesla Model 3 version production est arrivée, mais déjà des retards au niveau de la production sont anticipés.

Tesla avait initialement annoncé un rythme de production de 10 000 unités par semaine à la fin de l'année, mais les objectifs révisés parlent plutôt de 20 000 exemplaires par mois à compter de décembre. Les 30 premières Tesla Model 3 seront livrées à leurs nouveaux clients le 28 juillet prochain. Une centaine de Model 3 seront produites en aout et 1 500 en septembre.

Le site de Tesla Canada permet de réserver sa Model 3 en remettant un dépôt de 1 000 $. La voiture sera par la suite livrée à la mi-2018 ou plus tard selon le site. Le prix est toujours affiché en dollars américains – 35 000 $ avant incitatifs.

Plus de 400 000 dépôts ont été recueillis par Tesla suite au dévoilement à la Model 3, mais plusieurs experts envisageaient des retards beaucoup plus sévères au niveau de la production que ce qui est annoncé par Tesla à l'heure actuelle.

C'est une bonne nouvelle, car Tesla ne peut se permettre de montrer de signe de faiblesses lorsque nous parlons de son nouveau modèle d'entrée de gamme. Après avoir devancé General Motors pour devenir le constructeur le plus important en termes de valeur boursière il y a quelques mois, l'action de Tesla a chuté de près de 20 % en moins de deux semaines.

Les ventes décevantes des Tesla Model S et Model X, et l'arrivée d'un nouveau compétiteur sous la forme de Volvo qui souhaite électrifié sa gamme complète de véhicules d'ici 2019, a fait peur à plusieurs investisseurs.

Cela dit, Tesla a toujours su rebondir de ses résultats décevants, et il n'y a aucun doute que si le déploiement de la Model 3 se passe sans trop de retards et de difficultés, l'action de la marque californienne retrouvera et surpassera sa valeur d'il y a quelques mois en un rien de temps.

Parlons donc un peu de cette nouvelle Tesla Model 3. L'image de la version production publiée sur le compte Twitter d'Elon Musk nous permet de voir une voiture qui ressemble plus au VUS Tesla Model X qu'à la Model S de profil, mais qui est aussi beaucoup plus compacte que les deux autres modèles Tesla offerts à l'heure actuelle.

Aucun autre détail sur les spécifications n'a été dévoilé depuis l'annonce d'un modèle il y a plus d'un an. L'autonomie annoncée est donc toujours de 345 kilomètres, et la Model 3 atteint 100 km/h en 6,0 secondes.

Il est certain que d'autres batteries et versions verront le jour éventuellement, mais Tesla préfère limiter les variantes à l'heure actuelle afin d'assurer un bon roulement au niveau de la production.

La continuité de Tesla passe par la Model 3 et Elon Musk le sait. En sachant cela, parions que la production ira beaucoup mieux que ce que nous avons vu avec le Model X qui a été retardé d'environ 18 mois. Les prochains moins seront très excitants chez Tesla, cela ne fait aucun doute.

