Mais que cache Jamie Dornan dans son pantalon ?

Chacune des apparitions de Jamie Dornan crée l'émoi ou presque. Cette fois-ci n'échappe pas à la règle. Le comédien en visite en Irlande du Nord, dont il est originaire, apparaît sur un cliché publié par l'office de tourisme qui l'a décrété ambassadeur.

Charmant et manifestement heureux, cette photo en est la preuve une fois de plus, mais ce n'est pas ce qui a captivé la toile, loin s'en faut.

Ce qui suscite un nombre fou de commentaires, c'est ce qui se passe en dessous de la ceinture de la star de « 50 nuances de gris ». Une proéminence attire le regard et sucite de nombreuses interrogations. Est-ce l'anatomie (d)étonnante du comédien ? Voici le fameux cliché ci-dessous.

Suite à cette publication, voici les nombreux commentaires qui ont afflué sur Twitter.

Hadn't noticed Inishowen in the background as the foreground interest was holding my attention... 😉 x — Dr Jacqui Mair (@JacquiMair) July 5, 2017

Le premier plan a retenu mon attention...

Ye like at do ye? pic.twitter.com/swo1Dnkxv8 — jon bovi (@Johnbradley123) July 6, 2017

Spectacular view! Landscape and beach aren't bad either. 😗😗⛳ — Tammy Sparks (@Bamagal15) July 5, 2017

Vue spectaculaire! Le paysage tout comme la plage ne sont pas mal non plus.

oh my, and what a lovely view that is! 👀😂😍 pic.twitter.com/5iAmaxtnWV — Jo (@Cavillsworth) July 10, 2017

Oh! Quelle adorable vue!

Love the view 😍😍 — CPSJ (@julyheat7) July 5, 2017

J'adore la vue!

Les commentaires se succèdent ainsi quasi à l'infini entre gentiment grivois et drôles.

Mais que se cache à droite du pantalon de Jamie Dornan ?

Une balle de golf puisque le comédien participait le jour de la prise de vue à un tournoi de golf: l'Irish Open Pro-Am. Une publication qui n'a pas fini de faire jaser!

