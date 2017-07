Les mantes religieuses mangent des cerveaux d'oiseaux et c'est plus préoccupant qu'on ne le pensait

La nature fait rêver mais peut aussi tourner au cauchemar. On savait que certaines mantes religieuses tuaient des oiseaux pour manger leur cerveau mais la situation semble plus répandue et plus alarmante qu'on ne pouvait l'imaginer.

L'Université de Bâle en Suisse a sorti un rapport intitulé "Les mantes religieuses chassent les oiseaux partout dans le monde" révélant l'ampleur du phénomène. Bien que ces animaux se nourrissent principalement d'araignées et d'insectes en tout genre, il arrive qu'elles s'attaquent à de petits oiseaux. Ce comportement a été observé dans 13 pays différents, sur tous les continents (hors-Antarctique) selon les chercheurs. Les victimes sont nombreuses et variées avec 24 espèces différentes d'oiseaux touchées.

Live Science explique que les scientifiques ont compilé de nombreux documents et observé des enregistrements de mantes religieuses chassant des oiseaux. Ils ont réussi à recenser 147 cas, le premier datant de 1864, la majorité d'entre eux répertoriés entre 2000 et 2015. L'oiseau le plus observé dans le rôle de la victime dans ces documents est le colibri à gorge rubis aux États-Unis.

Le site Newsweek a complété ces découvertes par l'interview de deux scientifiques qui n'ont pas participé à l'étude. Ces derniers ont détaillé les méthodes de l'insecte pour s'attaquer à des proies aussi importantes. Les mantes religieuses "percutent le crâne [de l'oiseau] pour se nourrir de tissus cérébraux" raconte le biologiste William Brown, de l'Université de New York. L'écologiste Dietrich Mebs ajoute: "Elles tiennent juste leur proie et elles les mangent pendant qu'elles sont encore vivantes, lentement, lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien." Bon appétit!

Si vous ne saviez pas que les mantes religieuses mangeaient des oiseaux, cette nouvelle doit vous surprendre mais la principale nouveauté réside surtout dans l'impact négatif que peut avoir cette pratique sur les écosystèmes.

Le travail des chercheurs fait le lien entre le développement de ces pratiques et l'achat massif de mantes religieuses par les Américains qui les lâchent dans leur jardin pour lutter contre les insectes. L'inconvénient, c'est que l'espèce tue aussi les papillons et les oiseaux. "Notre étude montre les menaces que les mantes religieuses posent à certaines populations d'oiseaux", explique Martin Nyffeler, l'auteur principal de l'étude. "Ainsi, une grande prudence est conseillée lors de la libération de mantes religieuses pour la lutte antiparasitaire."

Ce texte est originalement paru dans le HuffPost France.

