Avez-vous tenté de vous connecter au nouveau réseau de WiFi gratuit de la Ville de Montréal? Le HuffPost Québec a tenté l'expérience... et n'a pas réussi.

Le 10 juillet, Montréal annonçait le lancement du réseau MTLWiFi, qui doit permettre aux internautes de se promener du Village au Musée des Beaux-Arts et du fleuve jusqu'au parc Jeanne-Mance, sans interruption de service.

« La bande passante est assez importante pour un service d'appoint, affirmait alors le responsable de la ville intelligente Harout Chitilian. C'est 1 Go par seconde et le plafond est de 10 Go sur une période de sept jours. C'est assez pour regarder quatre épisodes de votre série préférée sur Netflix. »

Le défi a été accepté. Si on peut être payé pour se promener au centre-ville en regardant The Walking Dead, pourquoi pas?

Il a toutefois été très difficile de se connecter au réseau. Mon téléphone ne détectait pas MTLWiFi au métro Berri-UQÀM, ni au Quartier des spectacles. Rien non plus au parc Jeanne-Mance, au Square Victoria ou dans le Village.

Enfin, coin Saint-Antoine et Saint-Laurent, je vois MTLWiFi dans ma liste de réseaux disponibles. Mais... je n'arrive pas à me connecter.

OMG! J'ai trouvé MtlWiFi pour la première fois, coin St-Antoine/St-Laurent. Mais... Oups! pic.twitter.com/Kwi1sm9NhT — Olivier Robichaud (@ORobichaud) 11 juillet 2017

Plusieurs passants rencontrés au parc Jeanne-Mance et sur la rue Sainte-Catherine ne détectaient pas non plus le réseau. D'autres encore le détectaient, mais ne pouvaient pas s'y connecter. Mais tout de même, quelques-uns l'utilisaient déjà lorsque le HuffPost Québec leur a posé la question.

« Des fois c'est là, des fois ce ne l'est pas. Ce n'est pas très stable », affirme un piéton rencontré au parc Jeanne-Mance mardi.

« Il y a présentement 1400 personnes déjà branchées sur le réseau, dont plusieurs dizaines au Quartier des spectacles, répond M. Chitilian. Il se peut qu'il y ait un enjeu avec quelques antennes, qui sont investiguées par ZAP actuellement. »

ZAP est l'organisme qui gère le service à la clientèle de MTLWiFi. L'organisme gérait aussi le réseau Île sans fil, aujourd'hui intégré à MTLWiFi et accessible à divers endroits à travers la ville.

Une carte montrant l'emplacement de toutes les bornes wifi du réseau peut être consultée à l'adresse ville.montreal.qc.ca/cartemtlwifi/.