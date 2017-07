NOUVELLES

Londres: le marché Camden, très prisé des touristes, est ravagé par un incendie

L’incendie est désormais sous contrôle, mais toute la nuit, à Londres, cet ancien entrepôt industriel qui abrite Camden Market, a brûlé. Dix camions de pompiers et 70 hommes ont été déployés. Les trois étages et le toit ont depuis été ravagés, mais aucun blessé n’a été signalé. Ce marché attire particulièrement bobo et touristes.